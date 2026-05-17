Atacan a Balazos a Familia Completa en Puebla: Reportan Hombres, Mujeres y Niños Sin Vida

Un ataque armado contra miembros de una familia se registró en la mañana de este domingo 17 de mayo, en el municipio de Tehuitzingo en Puebla, con saldo de por lo menos 10 personas muertas.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades locales, Policía Municipal acudió al domicilio ubicado en la localidad de Texcalapa donde localizaron a integrantes de una familia con impactos de bala.

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Una familia fue asesinada durante la madrugada en Tehuitzingo

Una mujer, había sido atendida por paramédicos, pero falleció al interior de la ambulancia en la que estaba siendo trasladada a un hospital.

Las autoridades informaron que las víctimas son varios hombres y mujeres, así como menores de edad, todos con impactos por arma de fuego.

Sobre los responsables se sabe que era un grupo fuertemente armado que abrió fuego al interior de la vivienda. No hay detenidos hasta el momento.

La identidad de las personas fallecidas no ha sido revelada, pero se sabe que se trata de 6 varones, dos de ellos menores de edad, así como 3 mujeres, y un bebé de apenas 1 mes y 20 días de edad.

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Con información de N+

JAPR