Mueren Cuatro Adolescentes por Volcadura de Automóvil en Coronango, Puebla

La mañana de este sábado 16 de mayo de 2026 se registró la volcadura de un automóvil compacto que dejó cuatro adolescentes muertos en San Francisco Ocotlán, junta auxiliar del municipio poblano de Coronango.

Policías municipales de dicha demarcación llegaron al sitio y tras corroborar que los ocupantes de la unidad ya no contaban con signos vitales, dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para que realice los protocolos correspondientes.

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Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango se trasladaron a la zona conocida como El Montero, ya que inicialmente recibieron el reporte que la unidad siniestrada se trataba de un camión.

Al arribar al sitio, los oficiales constataron que el vehículo correspondía en realidad a un automóvil compacto marca Volkswagen, tipo Jetta, color azul y con placas de circulación del estado de Tlaxcala, el cual presentaba severos daños.

Al lugar del accidente llegaron también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) del municipio de Cuautlancingo para brindar apoyo.

Volcadura de automóvil deja cuatro adolescentes muertos en Coronango, Puebla

Al realizar una inspección visual, se localizó en su interior a cuatro personas del sexo masculino por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los Técnicos en Urgencias Médicas de la Coordinación de Ambulancias Municipales, confirmando que ya no contaban con signos vitales.

Por tal motivo, y con la finalidad de preservar estrictamente la escena, los elementos policiales procedieron de inmediato al acordonamiento y resguardo de la zona, conforme a los protocolos establecidos.

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Asimismo, se notificó de manera oportuna a la FGE Puebla para las diligencias correspondientes. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas mortales tenían entres 17 y 19 años de edad.

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Con información de N+

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