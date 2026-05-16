Choca Automóvil contra el Muro de Contención en el Periférico de Puebla

La madrugada de este sábado 16 de mayo de 2026 se registró un aparatoso accidente en el Periférico Ecológico del estado de Puebla, ya que un automóvil se impactó con el muro de contención.

Elementos de emergencias estatales y municipales llegaron al lugar de los hechos para abanderar la zona donde ocurrió el siniestro ya que la unidad presentaba derrame de gasolina y aceite.

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Automóvil choca con muro de contención en Periférico Ecológico de Puebla

Fue durante las primeras horas de este sábado que un automóvil se impactó contra el muro de contención que divide los carriles del Periférico Ecológico del estado de Puebla.

La Coordinación de Protección Civil estatal atendió el accidente vehicular, ya que el vehículo presentó derrame de gasolina y aceite sobre la carpeta asfáltica.

Al llegar, personal operativo realizó labores para la absorción de los líquidos, mitigando cualquier riesgo para la población. No se reportaron personas lesionadas en el lugar.

En el abanderamiento del lugar, atención del conductor y mitigación de riesgos de la unidad participó personal de Policía Estatal Bomberos y Protección Civil Municipal de Puebla.

Conductor queda atrapado en su automóvil tras choque con microbús en Puebla

El pasado 15 de mayo se registró un fuerte accidente entre una unidad de transporte público y un automóvil deportivo sobre la Avenida 4 Poniente esquina con la calle 37 Norte en la ciudad de Puebla.

Al lugar también arribaron elementos de rescate de Protección Civil Municipal debido a que un hombre quedó atrapado entre los fierros del vehículo particular.

Conductor de Auto Deportivo Queda Atrapado tras Choque con Microbús en Puebla

Personal especializado realizó maniobras con equipo electrohidráulico para lograr su extracción. Posteriormente, paramédicos realizaron la valoración del paciente, asegurando que las lesiones causadas no ponen en riesgo su vida.

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Con información de N+

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