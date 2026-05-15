Choque Múltiple entre Cuatro Tráileres Provoca Cierre Total del Arco Norte hacia Puebla

La tarde de este viernes 15 de mayo de 2026 se registró un aparatoso accidente en la autopista Arco Norte en el tramo Ciudad Sahagún-Calpulalpan con dirección hacia el estado de Puebla.

Se trata de un choque múltiple entre cuatro tráileres, quedando incluso uno de ellos volcado fuera de la carpeta asfáltica, provocando el cierre total del paso en los carriles que van al municipio de San Martín Texmelucan.

En el lugar ya se encuentran elementos de la Guardia Nacional de Carreteras para abanderar la zona, así como paramédicos para atender a los ocupantes de las unidades de carga.

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