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Choca Motociclista contra un Auto en la 11 Sur de Puebla

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Policías municipales acudieron al auxilio de un hombre que se accidentó a la altura de la 103 Poniente.

Motociclista Muerto por Accidente en 11 Sur 105 Poniente San José Los Pinos

El conductor sufrió graves heridas pese al equipo de protección. Foto: Grupo de emergencias

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La noche de este jueves 13 de mayo un grave accidente provocó causó severas lesiones a un hombre motociclista en la 11 Sur, a la altura de la Colonia San José Los Pinos de Puebla capital.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor a exceso de velocidad se impactó de lleno contra un automóvil color rojo, cerca del cruce con la 103 Poniente.

La víctima requirió atención prehospitalaria urgente. Foto: Grupo de emergencias

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Motociclista sufre accidente en Colonia San José Los Pinos

Testigos captaron con su celular la manera en que terminó el automóvil y la motocicleta, así como el conductor inconsciente entre ambos vehículos, para solicitar la ayuda necesaria.

La víctima fue atendida en el lugar del accidente, sin confirmación de su identidad estado de salud. El vehículo en el que circulaba era una motocicleta tipo Vento 300 que terminó con severos daños debido al impacto.

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Con información de N+

JAPR 

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