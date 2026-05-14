Choca Motociclista contra un Auto en la 11 Sur de Puebla
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Policías municipales acudieron al auxilio de un hombre que se accidentó a la altura de la 103 Poniente.
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La noche de este jueves 13 de mayo un grave accidente provocó causó severas lesiones a un hombre motociclista en la 11 Sur, a la altura de la Colonia San José Los Pinos de Puebla capital.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor a exceso de velocidad se impactó de lleno contra un automóvil color rojo, cerca del cruce con la 103 Poniente.
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Motociclista sufre accidente en Colonia San José Los Pinos
Testigos captaron con su celular la manera en que terminó el automóvil y la motocicleta, así como el conductor inconsciente entre ambos vehículos, para solicitar la ayuda necesaria.
La víctima fue atendida en el lugar del accidente, sin confirmación de su identidad y estado de salud. El vehículo en el que circulaba era una motocicleta tipo Vento 300 que terminó con severos daños debido al impacto.
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Con información de N+
JAPR