Clausuran Miscelánea de Hombre que Rayó el Auto de una Estudiante de la BUAP en Puebla

Indignación y polémica generó el caso del dueño de la miscelánea “Géminis”, ubicada en la Avenida San Claudio casi esquina con Río Suchiatr en inmediaciones de Ciudad Universitaria de la BUAP luego que fue exhibido por rayar el automóvil de una estudiante quien se estacionó en vía pública frente a su negocio y sin afectar alguna entrada.

Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y vecinos acusaron al hombre de mantener conductas agresivas contra automovilistas en diferentes ocasiones; La universitaria afectada solicitó apoyo de autoridades y enfrentó directamente al agresor.

La estudiante le mencionó que toda la comunidad de la Buap se enteraría de que es un violentador, junto a su hermana, para que no le compraran y tuvieran cuidado pues si se estacionan ahí asegura que los va amenaza y pegar, sobretodo a las mujeres.

Video: Dueño de miscelánea raya el carro de una estudiante de la BUAP en Puebla

El hecho no solo quedó ahí, más tarde se viralizó en redes sociales un video en donde muestra el momento exacto en el que el hombre le reclama a la estudiante por haberse estacionado ahí, la joven no bajó de su unidad y el dueño de la tienda sacó un objeto filoso y rayó el automóvil.

Clausuran Negocio de Sujeto que Rayó el Automóvil de una Estudiante de la BUAP en Puebla

Esto causó indignación entre los usuarios de internet y estudiantes quienes temen ser víctimas de agresiones por parte de este hombre.

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Ayuntamiento de Puebla clausura la miscelánea “Géminis” tras agresión a estudiante de la BUAP

Posteriormente, personal del Ayuntamiento de Puebla acudió al establecimiento y colocó sellos de clausura en la miscelánea “Géminis”; Sin embargo, autoridades no han informado cuáles serán las sanciones o si existe algún procedimiento legal en contra del sujeto.

NMás Puebla acudió al lugar y constató que el negocio está cerrado debido a la clausura por parte de autoridades, y en caso de violentar los sellos para abrir la tienda, estarán infringiendo una ley.

Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) señalaron que este tipo de actitudes generan temor e inseguridad entre quienes acuden diariamente a clases.

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Con información de Genaro Zepeda.

MCS