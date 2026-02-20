Apuñalan a Estudiante de 15 Años tras Resistirse a un Asalto en Puebla

Momentos de temor vivió una estudiante de 15 años de edad luego de ser atacada con un arma punzocortante tras resistirse a un asalto en la colonia El Salvador de la ciudad de Puebla.

Este viernes 20 de febrero, una adolescente que portaba el uniforme de su escuela, se encontraba caminando en calles de la colonia referida cuando un sujeto que vestía con una sudadera verde la amagó para quitarle sus pertenencias.

De acuerdo al testimonio de la víctima, el hombre le colocó el objeto punzocortante a la altura de las costillas, sin embargo, ella se resistió y él terminó lesionándola. El presunto delincuente no obtuvo su cometido y salió corriendo del lugar, mientras que la quinceañera se presionó la herida para contener la hemorragia.

Estudiante herida con arma blanca llega a pizzería para pedir ayuda

La alumna comenzó a caminar pidiendo ayuda hasta que finalmente llegó a una pizzería ubicada en la Avenida Juárez #88 a la altura de la 2 Norte de la colonia El Salvador; El personal se sorprendió al ver a la joven ensangrentada por lo que de inmediato le brindaron apoyo.

Los presentes dieron aviso al número de emergencias y ayudaron a la víctima a comunicarse con sus familiares, minutos después arribaron paramédicos quienes atendieron a la adolescente.

De acuerdo a las autoridades, la estudiante identificada como Jennifer "N" * presentó una herida de arma blanca, en epidermis de flanco derecho, sin embargo, no requirió traslado a un hospital.

Asesinan a mujer luego de presuntamente resistirse a un asalto en Puebla

Una mujer identificada como Paulina "N" fue asesinada a balazos luego de presuntamente intentar resistirse a un asalto en la calle 15 Oriente y 32 Sur en la Colonia 2 de Abril de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza en Puebla.

Los hechos ocurrieron este martes 20 de febrero, de acuerdo a reportes preliminares, la víctima viajaba con su amiga cuando de repente su vehículo presentó una falla mecánica lo que las obligo a detener su marcha.

Muere Mujer por Impactos de Bala durante Presunto Intento de Asalto en Puebla

Mientras revisaban la unidad, fueron interceptadas por sujetos armados a bordo de una motocicleta, sin embargo, Paulina también iba armada por lo que repelió el ataque.

Vecinos de la zona refieren que se escucharon varios gritos y disparos y al salir encontraron a la mujer lesionada, lamentablemente al arribar el servicio de emergencias confirmaron que ya no tenía signos vitales.

