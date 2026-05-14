Un Motociclista Fue Asesinado con Más de 10 Disparos en Apizaco, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJ) investiga el asesinato de un motociclista registrado en el municipio de Apizaco.

El ataque armado ocurrió sobre las calles 18 de marzo y Xicohténcatl, en las inmediaciones de la Colonia Fátima, donde vecinos reportaron más de diez detonaciones de arma de fuego.

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El hombre circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado por sujetos armados.

Identifican a hombre asesinado en Colonia Fátima de Apizaco en Tlaxcala

La zona fue acordonada por policías municipales y estatales, mientras personal de servicios periciales realizó el levantamiento de indicios balísticos y las diligencias correspondientes.

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La víctima fue identificada como Guillermo “N”, alias “El Lobito”, autoridades investigan un presunto ajuste de cuentas como móvil.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR