Cae Presunto Asesino de Dos Hombres tras Balacera en Fraccionamiento de Tehuacán, Puebla

Capturan a presunto responsable de balacera que dejó sin vida a dos personas en un fraccionamiento del municipio de Tehuacán en Puebla, Levi Jesús "N" fue señalado de agredir con un arma de fuego a un grupo de hombres.

De acuerdo a las investigaciones recabadas, el acusado junto a otros cómplices, irrumpieron una vivienda ubicada en la calle 14 Poniente del fraccionamiento "Los Frailes", en lugar se desató un enfrentamiento armado que dejó como saldo a dos muertos y dos lesionados.

Derivado de las diligencias ministeriales y actos de investigación desarrollados por agentes investigadores, se acreditó la probable participación de Levi Jesús "N" de 34 años de edad por lo que el Juez de Oralidad Penal libró la orden de aprehensión correspondiente.

Levi Jesús "N" detenido como sospechoso de homicidio ocurrido en el fraccionamiento "Los Frailes" de Tehuacán

A pesar de que este doble homicidio ocurrió a inicios de este 2026, fue hasta este 12 de mayo que se logró la captura de Levi Jesús "N" por parte de agentes adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión.

Autoridades dieron a conocer que la detención se realizó en inmediaciones del barrio de Jesús Tlatempa, en San Pedro Cholula, quedando el imputado a disposición de la autoridad judicial e interno en el Centro Penitenciario de Tehuacán, en espera de su audiencia correspondiente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla mencionó que mantiene acciones permanentes para esclarecer delitos de alto impacto y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

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Asesinan a balazos a dos hombres en Tehuacán, Puebla

El pasado mes de abril dos hombres perdieron la vida tras un ataque armado en el municipio de Tehuacán del estado de Puebla; Los hechos ocurrieron sobre la calle Morelos, entre Sonora y Chihuahua, en la colonia México Sur.

Atacan a Balazos a Hombres que Consumían Alcohol Afuera de una Tienda en Tehuacán, Puebla

De acuerdo a las autoridades, se localizaron entre 15 y 20 casquillos percutidos en la escena del crimen, por lo que de inmediato acordonaron la zona y se dio inicio a las investigaciones correspondientes.

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Con información de N+

MCS