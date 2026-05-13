Muere Joven y su Esposa Embarazada Pierde a su Bebé tras Accidente en Motocicleta en Puebla

En un lamentable accidente un hombre murió y su esposa perdió al bebé que esperaba en el municipio de Amozoc, Puebla; El hecho ocurrió cuando la pareja viajaba a bordo de su motocicleta sobre la carretera federal a Tehuacán.

De acuerdo a testigos, la mujer embarazada y el joven fueron impactados por un vehículo a la altura del barrio Santo Ángel, lo que provocó que cayeran de manera abrupta al pavimento.

El conductor responsable de este impacto se dio a la fuga sin importarle que la pareja terminó tendida en el asfalto. De inmediato las personas que estaban cerca trataron de auxiliar a los afectados y dieron aviso al número de emergencias.

El hombre fue identificado como Miguel Ángel Gordian, por lo que también se logró contactar a sus familiares, mismos quienes llegaron y los trasladaron a un hospital a falta de la ambulancia.

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Muere motociclista y mujer hospitalizan a embarazada tras accidente en Amozoc, Puebla

Al llegar al Hospital General de Tepeaca, los médicos confirmaron que el masculino de 27 años de edad había perdido la vida derivado de las lesiones; Pero esta no sería la única tragedia para la familia.

Horas después se confirmó que la mujer embarazada había perdido a su bebé. A pesar de la gravedad del accidente, la fémina sobrevivió por lo que fue hospitalizada.

La esposa del motociclista fallecido fue estabilizada y posteriormente permaneció en terapia intensiva, sin embargo, se confirmó que ya salió de esa área y se reporta fuera de peligro.

La familia de Miguel Ángel Gordian pide justicia por su muerte y la de su bebé, que se dé con el conductor responsable para que pague conforme lo dicta la ley.

Tráfico en la carretera México-Veracruz por volcadura de tractocamión en Apizaco

La tarde de este 13 de mayo se registró la volcadura de un tractocamión que transportaba concreto, sobre la carretera México-Veracruz, a la altura de la comunidad de Santa Anita Huiloac perteneciente al municipio de Apizaco en Tlaxcala.

Elementos de Protección Civil de Tlaxcala, la Guardia Nacional y autoridades municipales, realizan labores de acordonamiento y atención en la zona; Hasta el momento no se reportan lesionados, únicamente daños materiales y afectaciones en la circulación.

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Con información de N+

MCS