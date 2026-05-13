Vuelca Tractocamión con Fierro Oxidado en Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza: Hay Cierre Total
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La unidad de carga cayó sobre uno de sus costados bloqueando los carriles de la vialidad.
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La mañana de este miércoles 13 de mayo un fuerte accidente provocó el bloqueo total de la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza en el estado de Puebla; un tractocamión cargado con fierro oxidado volcó sobre los carriles de circulación.
De acuerdo con primeros reportes, el operador de la unidad perdió el control y se impactó contra el muro de contención, a la altura del kilómetro 216.
Cierre a la circulación por accidente en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza
Caminos y Puentes Federales (Capufe) recomendó a los usuarios de la autopista tomar precauciones y si es posible tomar vías alternas mientras se retira la unidad.
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JAPR