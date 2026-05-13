Inicio Puebla Vuelca Tractocamión con Fierro Oxidado en Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza: Hay Cierre Total

Vuelca Tractocamión con Fierro Oxidado en Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza: Hay Cierre Total

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La unidad de carga cayó sobre uno de sus costados bloqueando los carriles de la vialidad.

Cierre Total por Accidente Volcadura de Tractocamión con Fierro en Autopista Acatzingo Ciudad Mendoza

No hay paso con sentido a Acatzingo por el accidente. Foto: Capufe

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La mañana de este miércoles 13 de mayo un fuerte accidente provocó el bloqueo total de la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza en el estado de Puebla; un tractocamión cargado con fierro oxidado volcó sobre los carriles de circulación.

De acuerdo con primeros reportes, el operador de la unidad perdió el control y se impactó contra el muro de contención, a la altura del kilómetro 216.

Cierre a la circulación por accidente en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Caminos y Puentes Federales (Capufe) recomendó a los usuarios de la autopista tomar precauciones y si es posible tomar vías alternas mientras se retira la unidad.

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