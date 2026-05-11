Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a Dos Personas en Tehuacán, Puebla

Este lunes 11 de mayo de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Franco “N” por ser el presunto responsable de los delitos de robo y homicidio cometidos en el municipio poblano de Tehuacán.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido habría tomado la vida de dos personas en inmediaciones de la junta auxiliar San Lorenzo Teotipilco de la demarcación antes mencionada.

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Detienen a Franco “N” por robo y homicidio en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Franco “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y robo agravado, derivado de hechos registrados en el municipio de Tehuacán.

De acuerdo con los datos de investigación, el mandamiento judicial fue librado dentro del proceso penal por hechos cometidos en agravio de dos personas en la demarcación antes mencionada.

Derivado de labores de investigación y seguimiento, el pasado 8 de mayo agentes investigadores adscritos a la Fiscalía de Investigación Metropolitana dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en inmediaciones de San Lorenzo Teotipilco, en el municipio de Tehuacán.

Detienen a Edgar “N” por homicidio en Santo Tomás Chautla, Puebla

Un sujeto identificado como Edgar "N" fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado de un hombre de la tercera edad, en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, municipio de Puebla.

El pasado 2 de mayo, la víctima circulaba a bordo de una camioneta Nissan color azul cuando presuntamente fue interceptada por el hoy detenido y otro sujeto, quienes comenzaron a realizar detonaciones de arma de fuego en su contra.

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A consecuencia de la agresión, la víctima perdió el control de la unidad y se impactó contra un inmueble, falleciendo en el lugar.

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Con información de N+

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