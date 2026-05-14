Hallan Más de 80 Objetos Punzocortantes y 15 teléfonos durante Operativos en Penales de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública llevo a cabo operativos de revisión en los penales de Puebla y Tepexi de Rodríguez con el objetivo de preservar el orden al interior de los centros penitenciarios; Decomisaron más de 80 objetos punzocortantes y 15 teléfonos.

Las autoridades dieron a conocer que estas supervisiones fueron realizadas bajo los protocolos establecidos por las autoridades y con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Decomiso en penal de San Miguel y Tepexi de Rodríguez en Puebla

En el penal de San Miguel en Puebla y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN), se localizaron 65 objetos punzocortantes, 19 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, 15 teléfonos celulares, bocinas y agujas para tatuar.

Mientras que, en el Cereso de Tepexi de Rodríguez, policías custodios aseguraron 22 objetos punzocortantes, tubos de acero y pedazos de varilla.

El Gobierno del Estado de Puebla refuerza estas operativos para garantizar condiciones seguras dentro de los centros de reclusión y contribuir a la reinserción social.

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El presunto líder criminal “El Bukanas” permanece en el penal de Tepexi de Rodríguez en Puebla

Durante los últimos días de abril de este 2026 fue capturado un objetivo prioritario en Chignahuapan; Roberto “N”, alias “El Bukanas” cayó junto a seis cómplices con los que presuntamente operaba en Puebla y Veracruz.

Posterior a su detención, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ejecutaron el traslado de “El Bukanas”, hacia el centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez.

Así Fue el Traslado de Roberto "N", Alias "El Bukanas", al Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla

Además, también trasladaron a dicho cerezo a sus cómplices identificados como Saúl “N”, alias “El Fósil”; Efrén “N”, alias “El Marañón”, Juan Antonio “N”, alias “Charo”; Gerardo “N”, Juan Carlos “N”, y Favián “N”.

Cabe destacar que el historial delictivo de Roberto “N” se remonta a más de una década, cuando pasó de ser policía municipal en Veracruz a líder de una de las principales redes de robo de combustible en el centro del país.

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Con información de N+

MCS