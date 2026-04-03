Trasladan a Más de 10 Reos del Penal de la Ciudad de Puebla al de Tepexi de Rodríguez

Este viernes 3 de abril de 2026 se dio a conocer que 11 reos fueron trasladados desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en la colonia San Miguel de la capital poblana al ubicado en el municipio de Tepexi de Rodríguez.

Este operativo se desarrolló en estricto apego a los derechos de las personas en reclusión y contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla y elementos de la Guardia Nacional.

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Trasladan a 11 reos del penal de la ciudad de Puebla al de Tepexi de Rodríguez

La SSP Puebla y la Guardia Nacional realizaron el traslado de 11 hombres privados de la libertad del penal de la capital poblana al de Tepexi de Rodríguez.

Este operativo se desarrolló con estricto respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión, con la finalidad de garantizar la tranquilidad al interior de los centros penitenciarios en la entidad.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones conjuntas continuarán de manera periódica y forman parte de una política integral orientada a fortalecer el sistema penitenciario.

Trasladaron a 15 presos del Cereso de Puebla capital al de Tepexi de Rodríguez

El pasado 26 de marzo las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo para trasladar a 15 hombres privados de la libertad en el penal de Puebla, hacia el centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez.

En el despliegue participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y la SSP Puebla, a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y la Unidad Cinotáctica K9.

Traslado de 15 Internos del Cereso de San Miguel en Puebla al Penal de Tepexi de Rodríguez

Paralelamente, las fuerzas federales y estatales realizaron una supervisión en dormitorios y áreas comunes, durante la cual se aseguraron 75 objetos punzocortantes, 28 equipos telefónicos, 24 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, entre otros artículos prohibidos.

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Con información de N+

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