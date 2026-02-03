Regresa Excandidato a Gobernador de Puebla Javier "N" a Penal de Máxima Seguridad del Altiplano

Luego de un análisis técnico y operativo personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSPE) llevó a cabo el traslado de Javier "N", desde el penal de San Miguel en Puebla al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en el Estado de México.

El Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González dijo que la dependencia fue la que solicitó el traslado de Javier López Zavala hacia el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Fue así como trasladamos a esta persona el día lunes y bueno cumplimos con lo que les habíamos dicho, lo que estábamos nosotros solicitando y que era importante desde el punto de vista de las autoridades para que tuviéramos estabilidad en el Centro Penitenciario de San Miguel.

Trasladan a Javier López Zavala a Cereso de máxima seguridad en Estado de México

El procedimiento se desarrolló mediante la colaboración con instancias federales, bajo protocolos de alta seguridad y con estricto apego a los derechos humanos.

El lunes 2 de febrero a las 6:15 de la mañana llevaron a cabo la diligencia con estrictos protocolos de seguridad, con apego a los derechos humanos y en coordinación con autoridades federales.

Excandidato a Gobernador de Puebla Javier "N" cumplirá pena máxima por feminicidio de Cecilia Monzón

El vicealmirante Francisco Sánchez González, subrayó que esta acción forma parte de una estrategia integral orientada a preservar la estabilidad al interior de los centros penitenciarios.

Javier López Zavala Sentenciado por Feminicidio de Cecilia Monzón en Puebla

El exfuncionario Javiel “N” fue entregado al Centro de Reinserción del Altiplano ocomo estaba programado.

