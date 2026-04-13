Aseguran Más de 30 Objetos Prohibidos durante Operativo en Penal de Tehuacán, Puebla

El pasado domingo 12 de abril de 2026 se dio a conocer un operativo realizado por cuerpos de seguridad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en el municipio poblano de Tehuacán.

Derivado de las diligencias de inspección fueron asegurados un total de 34 objetos prohibidos entre los que destacan objetos punzocortantes, bocinas y accesorios para telefonía.

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Decomisan 34 objetos prohibidos durante operativo en penal de Tehuacán, Puebla

Como parte de las acciones permanentes para mantener el orden en los centros penitenciarios regionales, las fuerzas de seguridad efectuaron un operativo al interior del penal de Tehuacán.

En esta supervisión, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) contó con el apoyo institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional.

Como resultado de esta acción interinstitucional, se aseguraron 21 objetos punzocortantes, seis accesorios para telefonía, cuatro recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, tres bocinas y otros artículos prohibidos.

Aseguran 23 objetos prohibidos durante operativos en tres penales de Puebla

El pasado 8 de abril agentes de la SSP Puebla realizaron un operativo sorpresa en los centros penitenciarios de San Pedro Cholula, Huauchinango y Xicotepec de Juárez, donde decomisaron artículos prohibidos e identificaron necesidades de los internos.

La dependencia informó que fueron decomisados 23 objetos punzocortantes, cinco bocinas y accesorios para celulares al interior del Cereso de San Pedro Cholula.

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En tanto, en los penales de Xicotepec de Juárez y Huauchinango personal de la corporación realizó un recorrido por cocinas, comedores y dormitorios para conocer las necesidades de las personas privadas de la libertad.

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Con información de N+

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