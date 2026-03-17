Se difunden videos presuntamente grabados por reos al interior del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez en Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública tomó el caso y ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

De acuerdo a las autoridades, desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de estas transmisiones en vivo, se dio la orden para implementar una investigación interna en las áreas competentes, con el objetivo de verificar la veracidad de los señalamientos.

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Reo transmite en vivo y muestra supuesta agresión en el Penal de Tepexi de Rodríguez de Puebla

En la grabación difundida por redes sociales sale un hombre presuntamente privado de su libertad identificado como Julián "N", en donde da un mensaje contundente. De acuerdo al presunto interno, la situación se ha tornado bastante complicada en el Cereso de Tepexi de Rodríguez.

El hombre pide el apoyo de las autoridades en busca de justicia, además, en un segundo video, se muestra una presunta agresión contra un interno por lo que solicitan la intervención del gobierno.

Cabe destacar que recientemente hubo el cambio de director del penal de Tepexi de Rodríguez, por lo que se reforzaron los mecanismos de supervisión, así como los protocolos de actuación del personal, con el propósito de garantizar condiciones dignas, seguras y conforme a la normatividad vigente para todos los reos de este Centro Penitenciario.

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Secretaría de Seguridad Pública de Puebla investiga presuntas anomalías en el penal de Tepexi de Rodríguez

La Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado en donde reiteró que no habrá tolerancia ante ningún tipo de conducta que contravenga los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y el uso adecuado de la fuerza.

La autoridad estatal ya realiza las indagatorias correspondientes en el penal de Tepexi de Rodríguez, para verificar los señalamientos y deslindar responsabilidades conforme a la ley para garantizar imparcialidad, transparencia y apego a los derechos humanos en el proceso. En caso de confirmarse las irregularidades que señalan los reos, se procederá con firmeza contra quien o quienes resulten responsables.

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Con información de N+

MCS