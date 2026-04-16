Mujer de la Tercera Edad Detenida por Tratar de Ingresar Droga en un Penal de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio a conocer que se logró la detención de una mujer de la tercera edad que intentaba ingresar presunta droga a un penal de Puebla, además, policías custodios evitaron que una persona ingresara con dinero en efectivo que excedía la cantidad permitida.

En el Centro Penitenciario de San Miguel y de Tepexi de Rodríguez en Puebla, se han reforzado los filtros de revisión lo que permitió inhibir el ingreso de objetos prohibidos y la detención de personas implicadas.

Detienen a mujer y evitan ingreso de cuatro mil pesos en penal de Puebla

Gracias a las medidas de seguridad implementadas por parte de la Unidad Cinotáctica K9, permitieron identificar y detener a una mujer que pretendía acceder con una bolsa que contenía posible droga.

De manera paralela, policías custodios evitaron que una persona ingresara con más de cuatro mil pesos en efectivo, monto que rebasa el límite autorizado.

Además, derivado de una supervisión al interior del penal, se aseguraron un teléfono y un envoltorio con aparente cristal, que se encontraban en posesión de un hombre privado de la libertad.

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Invertirán 70 millones de pesos en tecnología para penales de Puebla

El vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública, dio a conocer que detuvieron a la adulta mayor en posesión de presunta droga que pretendía ingresar al penal de San Miguel en Puebla.

Respecto a este caso mencionado en conferencia de prensa no se dio mayores detalles, sin embargo, el Gobierno de Puebla exhortó a la población a dirigirse en estricto apego al protocolo establecido en materia penitenciaria, con el propósito de privilegiar la seguridad en estos espacios.

Cabe destacar que durante este espacio, también se dio a conocer que el gobierno del estado invertirá 70 millones de pesos en penales de Puebla para adquirir tecnología especializada. Esto ayudará a detectar drogas y objetos prohibidos que sean ingresados en las cárceles durante los horarios de visita.

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Con información de N+

MCS