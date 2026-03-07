Recapturan a Sujeto que se Escapó del Penal en San Pedro Cholula, Puebla

Este sábado 7 de marzo de 2026 se dio a conocer la recaptura de Ernesto “N”, reo que se escapó el pasado 16 de febrero del Centro Penitenciario ubicado en el municipio poblano de San Pedro Cholula.

De acuerdo con las autoridades, el prófugo fue aprehendido en la colonia Los Héroes de Puebla de la capital, donde también fueron decomisadas 20 dosis de presunta metanfetamina.

Recapturan a Ernesto “N”, preso que se fugó de Centro Penitenciario en San Pedro Cholula, Puebla

Como resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR), tras labores de búsqueda e inteligencia, fue recapturado un masculino que el pasado lunes 16 de febrero se evadió del Centro Penitenciario de San Pedro Cholula.

La localización y detención de Ernesto “N”, se logró gracias al trabajo conjunto y despliegue operativo implementado en inmediaciones de la colonia Los Héroes de Puebla, perteneciente a la capital del estado.

Al momento de la intervención por parte de elementos de la Policía Estatal y de las Fuerzas Armadas, al probable responsable le fueron halladas 20 bolsas de plástico transparente con aparente metanfetamina, motivo por el que fue puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común por delitos contra la salud.

Escape de Ernesto “N” de Centro Penitenciario de San Pedro Cholula, Puebla

De acuerdo con la ficha de identificación del Centro Penitenciario de San Pedro Cholula, Ernesto "N" había sido ingresado desde el 27 de agosto de 2025. Su ocupación antes de la privación de la libertad, era como lavacoches.

Durante el dispositivo de supervisión del pasado 16 de febrero, elementos de seguridad y custodia detectaron la ausencia de Ernesto "N", quien se encontraba recluido por los delitos de robo agravado y portación de instrumento prohibido.

Se Fuga Recluso Ernesto "N" del Centro Penitenciario en San Pedro Cholula, Puebla

Tras confirmarse la fuga, activaron de inmediato los protocolos de seguridad y localización, incluyendo operativos en puntos estratégicos, revisión de accesos y salidas, así como el despliegue coordinado con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Con información de Franco Arteaga

GMAZ