Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a Disparos a una Persona en Tlaxcala

Este jueves 5 de marzo de 2026 se dio a conocer la detención de Raúl “N” por presuntamente ser el responsable de un homicidio ocurrido en el municipio tlaxcalteca de Apizaco.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido habría disparado contra una persona quitándole la vida al momento en la colonia Centro de la demarcación antes mencionada.

Detienen a Raúl “N” por el homicidio de una persona en Apizaco, Tlaxcala

La Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tlaxcala aprehendió a Raúl “N”, por el delito de homicidio calificado ocurrido en el municipio de Apizaco.

Los hechos se registraron el 26 de febrero de 2025 en la colonia Centro, donde el imputado, presuntamente acompañado de otras personas, lesionó con un arma de fuego a la víctima, provocándole la muerte.

Tras las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, en coordinación con la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), se obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada en el municipio de Yauhquemehcan.

Detienen a Erick “N” por el homicidio de un hombre en San Pablo del Monte, Tlaxcala

El pasado 4 de marzo se dio a conocer la detención de Erick “N” por ser presunto responsable del homicidio de un hombre en el municipio tlaxcalteca de San Pablo del Monte.

Los hechos se registraron en el barrio de San Bartolomé, donde el imputado, acompañado de otras personas, habría agredido físicamente a un hombre, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Agentes de investigación de la FGJ Tlaxcala cumplimentaron dicho mandato judicial en San Pablo del Monte, informándole al sujeto sus derechos como persona detenida.

