Detienen a Cuatro por Presunto Robo a Transporte de Carga en Autopista de Puebla

Este miércoles 13 de mayo de 2026 fueron detenidos cuatro sujetos presuntamente dedicados al robo a transporte de carga en el municipio de Zautla, ubicado en la Sierra Norte de Puebla.

Los arrestos de los hombres fueron producto de un operativo derivado del reporte de robo de un camión sobre la autopista Virreyes-Teziutlán a la altura de la comunidad El Tepeyac.

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Detienen a cuatro sujetos por robo de camión en autopista Virreyes-Teziutlán de Puebla

Resultado de una acción interinstitucional, autoridades federales, estatales y municipales lograron la detención de cuatro hombres presuntamente dedicados al robo a transporte de carga en la Sierra Norte de Puebla.

A través de las líneas de emergencia del 9-1-1, se recibió un reporte sobre el robo de un camión en la Autopista Virreyes-Teziutlán, por lo que de inmediato personal del C5i alertó a las corporaciones de la zona y activó los sistemas de videovigilancia para la localización de la unidad.

La estrecha coordinación entre la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y policías municipales permitió detener a los probables responsables, quienes fueron identificados como Leonardo "N" de 51 años, Miguel Ángel "N" de 32 años, Brayan "N" de 32 años, y José Elías "N" de 31 años, en inmediaciones de la localidad de El Tepeyac, municipio de Zautla.

Durante esta intervención, se aseguró una camioneta, un vehículo compacto, así como un inhibidor de señal. Además, derivado del despliegue operativo, se recuperó el camión robado en el municipio de Tlatlauquitepec.

Recuperan camión robado y rescatan a conductor en Coronango, Puebla

Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Coronango lograron asegurar un tractocamión Freightliner que intentaron robar, y poner a salvo a su conductor, tras un asalto con violencia ocurrido sobre la autopista México-Puebla.

Según el reporte de testigos, sujetos desconocidos habían privado de la libertad al chofer de un camión de carga, obligándolo a subir a un vehículo tipo Chevy color rojo.

Policías de Coronango activaron los protocolos de reacción y se trasladaron al lugar de los hechos, donde localizaron el camión Freightliner con caja color blanco, que se encontraba con el motor encendido pero sin tripulantes.

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Por lo anterior, se inició un despliegue de búsqueda que permitió localizar a la víctima ilesa sobre la misma autopista, a la altura del municipio vecino de Cuautlancingo.

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Con información de N+

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