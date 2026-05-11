Recuperan Bicicleta Eléctrica Presuntamente Robada en Amozoc, Puebla; Hay Dos Detenidos

El pasado domingo 10 de mayo de 2026 se dieron a conocer la detención de dos sujetos en posesión de una bicicleta eléctrica con reporte de robo en el municipio poblano de Amozoc.

Durante los arrestos, en calles de la colonia La Venta, en la demarcación antes mencionada, a los hoy detenidos se les decomisó un arma de fuego y diversas dosis de la droga conocida como cristal.

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Detienen a dos por robo de motocicleta y bicicleta eléctrica en Amozoc, Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc realizaron la detención de dos jóvenes, presuntamente relacionados con el delito de robo de vehículo con violencia y delitos contra la salud.

Los hechos ocurrieron en la colonia La Venta, cuando oficiales atendieron el llamado de auxilio de un ciudadano, quien refirió haber sido despojado de una bicicleta eléctrica marca Honeywhale color blanco por dos sujetos a bordo de una motocicleta color dorado, quienes presuntamente lo amagaron con un arma de fuego.

Tras una persecución, los oficiales lograron detener a los señalados y asegurarles también diez bolsas con sustancia con características similares al cristal y un arma de fuego color dorado abastecida con un cartucho calibre 20.

Los detenidos, así como los indicios y vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para las investigaciones correspondientes.

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Detienen a hombre en posesión de marihuana y cristal en Amozoc, Puebla

Derivado de los recorridos permanentes de seguridad y vigilancia implementados en el Barrio de Santiago, elementos de la SSC Amozoc, en coordinación con Policía Estatal y Secretaría de Marina (SEMAR), realizaron la detención de un masculino identificado como Luis Miguel “N”, por su probable participación en delitos contra la salud.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 3 Poniente, entre la 3 y 5 Sur, donde los oficiales detectaron a un hombre consumiendo presuntas sustancias ilícitas en la vía pública.

Al realizar la inspección correspondiente, fueron localizadas diversas bolsitas con hierba verde con características similares a la marihuana, así como envoltorios con sustancia granulada con características propias del narcótico conocido como cristal.

Debido a que la cantidad asegurada superaba la permitida para consumo inmediato, el masculino fue detenido y puesto a disposición de la FGE Puebla para las investigaciones correspondientes.

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Con información de N+

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