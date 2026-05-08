Robo de Tráiler en la Autopista México-Puebla Termina en Persecución y Balacera en Tlaxcala

Este viernes 8 de mayo de 2026 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a dos sujetos luego de una persecución y balacera derivadas del robo de un tractocamión sobre la autopista México–Puebla.

La monitorista de una unidad de carga alertó al Servicio de Emergencias 911 al detectar que el tractocamión había desviado su ruta e ingresado a territorio tlaxcalteca, presuntamente tras haber sido robado.

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Persecución termina en balacera por robo de tráiler en la autopista Puebla-Tlaxcala

Fue aproximadamente al mediodía de este viernes que la pesada unidad fue ubicada inicialmente a la altura de la caseta de Zacatelco, sobre la autopista Tlaxcala–Puebla, cuando avanzaba con dirección hacia Veracruz.

Tras el reporte, personal del C5i y policías estatales desplegaron un operativo que permitió detectar el tractocamión circulando a exceso de velocidad sobre el libramiento Tlaxcala–Chiautempan, rumbo al municipio de Totolac.

La movilización derivó en una persecución que culminó cerca de la incorporación hacia la autopista Puebla-Tlaxcala, donde los tripulantes del tractocamión perdieron el control y chocaron contra la barra metálica de contención.

Los sujetos descendieron de la unidad e intentaron escapar corriendo entre terrenos aledaños. Trascendió que durante la huida habrían realizado detonaciones de arma de fuego para evitar ser capturados.

Detienen a dos sujetos por robo de tráiler en la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala

Tras un despliegue en el tramo San Martín Texmelucan-Tlaxcala que participaron más de 50 elementos de seguridad estatales, ambos sujetos de entre 20 y 30 años de edad fueron asegurados cerca del Ex Convento de Santa María de las Nieves.

Robo de Camión Desata Persecución y Balacera en Tlaxcala

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la SSC Tlaxcala y posteriormente quedarían a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). La unidad asegurada corresponde a un tractocamión Kenworth T680 color naranja modelo 2025.

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Con información de N+