Policías Frustraron Robo de un Vehículo en Periférico de Puebla; Esto se Sabe

La noche del miércoles 6 de mayo de 2026 elementos policiales frustraron el robo de un vehículo sobre el Periférico Ecológico, a la altura del municipio poblano de Amozoc.

Tras la llegada de los uniformados a la altura de la colonia Lomas Flor del Bosque, los presuntos ladrones se dieron a la fuga, permitiendo el aseguramiento de la unidad reportada.

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Frustran robo de vehículo sobre el Periférico Ecológico de Puebla

El pasado miércoles a las 21:45 horas, elementos de seguridad que transitaban sobre Periférico Ecológico, a la altura de Lomas Flor del Bosque, fueron alertados por un ciudadano que solicitó apoyo tras reportar una tentativa de robo de vehículo con dirección a Valsequillo.

Los probables responsables huyeron al notar la presencia de las unidades policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Amozoc, abandonando la unidad.

Se localizó un vehículo Volkswagen Tera con placas del estado de Puebla, mismo que fue revisado junto con el propietario, confirmando que sus pertenencias se encontraban completas.

Paramédicos de la unidad A-06 brindaron atención prehospitalaria, reportando al afectado estable. Posteriormente, el vehículo fue entregado a su propietario y las unidades continuaron con los recorridos de vigilancia.

Disparan contra hombre durante robo de camioneta en Puebla

Un hombre resultó lesionado tras un intento de robo durante la compra-venta de una motocicleta en inmediaciones de la Unidad Habitacional Infonavit Amalucan, cerca de la Clínica 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Puebla.

De acuerdo con el reporte preliminar, se escucharon al menos cinco disparos sobre Avenida de las Torres, por sujetos a bordo de una camioneta tipo pick-up en el que se dieron a la fuga.

Balean a Hombre durante Robo de Camioneta Afuera de Clínica del IMSS en Puebla

Autoridades confirmaron que una persona resultó lesionada con al menos cuatro impactos de bala, el pasado 6 de mayo, por lo que fue atendida por personal de la Unidad Médico Familiar No. 55 del IMSS.

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Con información de N+

GMAZ