Sujetos en Motocicleta Roban a Mano Armada un Vehículo en Junta Auxiliar de Puebla

Este viernes 8 de mayo de 2026 se dio a conocer la sentencia de nueve años de prisión contra Agustín “N” por el robo de un vehículo en San Francisco Totimehuacan, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

El hoy sentenciado fue arrestado tras una persecución derivada en el momento de los hechos, y tras su aseguramiento también se le decomisó un arma de fuego, utilizada durante el asalto.

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Sentencian a Agustín “N” por robo de vehículo en San Francisco Totimehuacan, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo sentencia condenatoria en contra de Agustín “N”, responsable del delito de robo de vehículo agravado, cometido en agravio de un ciudadano en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, en la capital poblana.

El 23 de abril de 2024, la víctima circulaba a bordo de su vehículo sobre la calle 5 Poniente, cuando fue interceptada por el hoy sentenciado y otros sujetos que viajaban en motocicleta. Mediante amenazas con un arma de fuego, obligaron al conductor a descender de la unidad para despojarlo de ella.

Tras el reporte de los hechos, elementos policiales iniciaron una persecución que permitió la detención de Agustín “N”, a quien además le fue asegurada el arma utilizada en el asalto.

Con las pruebas aportadas por el Ministerio Público, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria de nueve años de prisión, así como el pago de una multa y la reparación del daño a favor de la víctima.

Frustran robo de vehículo en el Periférico Ecológico de Puebla

El pasado 6 de mayo, elementos policiales frustraron el robo de un vehículo sobre el Periférico Ecológico, a la altura del municipio poblano de Amozoc.

Tras la llegada de los uniformados a la altura de la colonia Lomas Flor del Bosque, los presuntos ladrones se dieron a la fuga, permitiendo el aseguramiento de la unidad reportada.

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Se localizó un vehículo Volkswagen Tera con placas del estado de Puebla, mismo que fue revisado junto con el propietario, confirmando que sus pertenencias se encontraban completas.

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Con información de N+

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