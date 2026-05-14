Un Repartidor en Moto Fue Arrollado y Abandonado Debajo de una Camioneta en Puebla

Indignación y exigencia de justicia en el municipio de San Martín Texmelucan luego del accidente registrado en la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, donde un motociclista repartidor de comida fue arrollado y abandonado debajo de una camioneta.

El joven realizaba entregas la tarde del miércoles 13 de mayo, cuando fue impactado por una camioneta color negro con placas del estado de Puebla.

Paramédicos atendieron de emergencia al repartidor. Foto: Facebook Quejas y sugerencias Texmelucan

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Los presuntos responsables escaparon del lugar sin brindar ayuda al motociclista, dejando abandonada la unidad involucrada, que terminó sobre la banqueta tras chocar con el portón de un inmueble.

Ciudadanos y automovilistas auxiliaron al repartidor mientras arribaban paramédicos y cuerpos de emergencia. Gracias a fotografías tomadas por testigos, se logró captar el momento en que los tres jóvenes huyeron a pie.

Dos mujeres y un hombre huyeron después del accidente. Foto: Facebook Quejas y sugerencias Texmelucan

Se busca a responsables de accidente en San Martín Texmelucan

Versiones de testigos señalan que los tres jóvenes presuntamente habrían salido de un botanero antes del accidente. Familiares, amigos y habitantes de San Martín Texmelucan exigen a las autoridades investigar los hechos y localizar a los responsables por abandonar al lesionado.

El motociclista sobrevivió al accidente pero se reporta grave de salud.

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Con información de N+

JAPR