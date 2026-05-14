Un Repartidor en Moto Fue Arrollado y Abandonado Debajo de una Camioneta en Puebla
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Tres jóvenes que viajaban en la unidad involucrada huyeron corriendo luego del accidente en San Martín Texmelucan.
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Indignación y exigencia de justicia en el municipio de San Martín Texmelucan luego del accidente registrado en la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, donde un motociclista repartidor de comida fue arrollado y abandonado debajo de una camioneta.
El joven realizaba entregas la tarde del miércoles 13 de mayo, cuando fue impactado por una camioneta color negro con placas del estado de Puebla.
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Los presuntos responsables escaparon del lugar sin brindar ayuda al motociclista, dejando abandonada la unidad involucrada, que terminó sobre la banqueta tras chocar con el portón de un inmueble.
Ciudadanos y automovilistas auxiliaron al repartidor mientras arribaban paramédicos y cuerpos de emergencia. Gracias a fotografías tomadas por testigos, se logró captar el momento en que los tres jóvenes huyeron a pie.
Se busca a responsables de accidente en San Martín Texmelucan
Versiones de testigos señalan que los tres jóvenes presuntamente habrían salido de un botanero antes del accidente. Familiares, amigos y habitantes de San Martín Texmelucan exigen a las autoridades investigar los hechos y localizar a los responsables por abandonar al lesionado.
El motociclista sobrevivió al accidente pero se reporta grave de salud.
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Con información de N+
JAPR