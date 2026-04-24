Motociclista Pierde la Vida tras Fuerte Accidente en el Boulevard 5 de Mayo de Puebla
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Un joven murió luego de perder el control de su motocicleta cuando circulaba sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo a la altura de la 11 Oriente.
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La noche de este 23 de abril, un motociclista falleció de forma trágica al sufrir un accidente en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 11 Oriente en la colonia El Carmen de la ciudad de Puebla, frente a un cine.
El hombre circulaba en los carriles centrales de la vialidad, con sentido a la Avenida Juan de Palafox, pero metros antes de llegar a la 11 Ote., la velocidad a la que iba, no le permitió tomar adecuadamente su carril y la motocicleta pegó en la guarnición de uno de los camellones centrales. Esto ocasionó que perdiera el control de su unidad y se estrellara metros más adelante, contra un poste para después caer a la cinta de circulación con la motocicleta destrozada y severas lesiones en todo el cuerpo.
Muere motociclista tras accidentarse frente a un cine en el Boulevard 5 de Mayo en Puebla
El impacto fue tan fuerte que terminó perdiendo su casco y ambos tenis; Testigos de este accidente se aproximaron a auxiliarlo y dieron aviso al número de emergencias 9-1-1.
Lamentablemente cuando acudieron los paramédicos, confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de sus lesiones, cabe destacar que la víctima mortal tenía aproximadamente 20 años de edad.
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Tráfico intenso en el Boulevard 5 de Mayo de Puebla por accidente de motociclista
El cuerpo del motociclista quedó tendido en la esquina Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 11 Oriente a donde hicieron su arribo policías para acordonar el sitio del percance y esperar la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense.
Durante estas acciones la vialidad con sentido a San Francisco presentó una importante carga vehicular por lo que automovilistas optaron por tomar vías alternas.
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Con información de N+
MCS