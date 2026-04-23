Vehículo Invade Carril, Choca y Termina Volcado en la Ciudad de Puebla; Hay Cinco Lesionados

La tarde de este jueves 23 de abril de 2026 se registró un aparatoso accidente vial en la incorporación de la Vía Atlixcáyotl a la avenida Las Torres en la ciudad de Puebla.

Un automóvil de color blanco que presuntamente iba a exceso de velocidad invadió el carril del sentido contrario, chocó contra otro vehículo de color rojo y terminó volcado en el punto antes mencionado.

Automóvil choca y termina volcado en la Vía Atlixcáyotl y avenida Las Torres de Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este jueves que un vehículo blanco que circulaba a exceso de velocidad, invadió el carril contrario, chocó contra otra unidad roja y terminó volteado en la incorporación de la Vía Atlixcáyotl a la avenida Las Torres en la ciudad de Puebla.

Por este siniestro en dicho tramo de la capital poblana se reportaron cinco personas lesionadas, mismas que fueron atendidas por paramédicos en el sitio sin tener que ser trasladadas a un hospital.

Hasta el momento las autoridades de Tránsito Municipal mantienen la vialidad lateral cerrada en lo que se terminan de retirar las unidades siniestradas.

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Choca tráiler con barrera de contención en autopista Puebla-Orizaba

La tarde de este mismo jueves se reportó el cierre parcial por accidente de un tráiler en la Autopista Puebla-Orizaba a la altura del municipio de Acatzingo con dirección a Córdoba, Veracruz.

El operador de la unidad pesada perdió el control al volante y terminó impactándose contra la barrera de contención que divide la carretera. Aunque aún no se confirman las causas de este choque, se presume que habría sido causa de una falla mecánica.

Motociclista Fue Embestido por Unidad del Transporte Público en la Ciudad de Puebla

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras quienes abanderaron la zona y realizaron el cierre parcial de la circulación para prevenir algún otro incidente.

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Con información de N+

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