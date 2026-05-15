Conductor Queda Atrapado en su Auto Deportivo tras Ser Impactado por un Microbús en Puebla

La tarde de este 15 de mayo se registró un fuerte accidente entre una unidad de transporte público y un automóvil deportivo sobre la Avenida 4 Poniente esquina con la calle 37 Norte en la ciudad de Puebla.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública atendieron el reporte con número de folio PUE/20260043492 ocurrido en la colonia Aquiles Serdán.

Al lugar también arribaron elementos de rescate de Protección Civil Municipal debido a que un hombre quedó atrapado entre los fierros del vehículo particular.

Personal especializado realizó maniobras con equipo electrohidráulico para lograr su extracción. Posteriormente, paramédicos realizaron la valoración del paciente, se presume que las lesiones causadas no ponen en riesgo su vida.

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Accidente de transporte público y automóvil provoca cierre en la 4 Poniente de Puebla

El cuerpo de emergencias continúa laborando en la zona por lo se reporta tráfico lento en la zona y cierre en la calle 37 Norte y Avenida 4 Poniente; Se recomienda tomar vías alternas.

Se espera el arribó de grúas para retirar las unidades siniestradas; Cabe destacar que el microbús impactó uno de los lados del automóvil deportivo, dejándolo con severos daños materiales.

Serán las autoridades correspondientes quienes determinen la responsabilidad de este choque, pues hasta el momento no se ha dado a conocer quién habría realizado el corte de circulación.

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Con información de N+

MCS