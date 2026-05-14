Dos Muertos Deja Choque por Alcance contra un Tráiler en la Autopista México-Puebla

La mañana de este jueves 14 de mayo ocurrió un fatal accidente sobre la autopista México-Puebla con dirección a la capital poblana, luego de que un auto compacto color rojo se impactara en seco contra la caja de un tráiler.

De acuerdo con primeros reportes, el vehículo a exceso de velocidad donde viajaban tres personas, chocó por alcance contra la unidad de carga, a la altura del kilómetro 146.

Tres personas viajaban en el vehículo que terminó reducido por el impacto. Foto: Capufe

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Dos personas sin vida y una lesionada deja accidente en la México-Puebla

Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó el accidente en el que perdieron la vida dos ocupantes del automóvil color rojo, mientras que uno más sobrevivió con lesiones. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, y las causas del choque.

En el punto se reporte reducción de carriles por atención al accidente entre el tractocamión y el coche particular. se registra carga vehicular por lo que se recomienda conducir con precaución.

Se inunda paso a desnivel de la Autopista México-Puebla

La tormenta con actividad eléctrica del miércoles 13 de mayo provocó inundaciones en diferentes puntos de la ciudad; en la autopista México-Puebla un automóvil terminó inundado en el bajo puente del Parque Finsa.

Lluvias en Puebla: Conductor Queda Atrapado en Paso a Desnivel de la Autopista México-Puebla

En la Avenida San Lorenzo Almecatla que cruza la autopista México-Puebla por el paso a desnivel, el agua se acumuló y superó un metro de altura, lo que generó que un coche color rojo terminara varado en la parte baja del puente.

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Con información de N+

JAPR