Se Inunda Paso a Desnivel de la Autopista México-Puebla: Un Automóvil Quedó Atrapado

La tormenta con actividad eléctrica de este miércoles 13 de mayo provocó inundaciones en diferentes puntos de la ciudad de Puebla; en la autopista México-Puebla un automóvil terminó inundado en el bajo puente del Parque Finsa.

Alrededor de las 4 de la tarde comenzó la intensa lluvia sobre la zona conurbada del estado, generando afectaciones en distintas vialidades de la ciudad.

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Coche queda varado por fuerte lluvia en autopista México-Puebla

En la Avenida San Lorenzo Almecatla que cruza la autopista México-Puebla por el paso a desnivel, el agua se acumuló y superó un metro de altura, lo que generó que un coche color rojo terminara varado en la parte baja del puente.

Protección Civil del estado recomendó a la población extremar precauciones ante las fuertes precipitaciones de este miércoles.

En otro punto de la ciudad de Puebla, usuarios del Periférico Ecológico captaron la fuerte lluvia en el tramo de plaza Explanada y la autopista México-Puebla. Se recomienda moderar la velocidad y evitar conducir en condiciones de lluvia en la medida de lo posible.

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Con información de N+

JAPR