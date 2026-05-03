Intensa Granizada Cubre de Blanco Carreteras y Campos de Cultivo de Puebla

Una intensa lluvia acompañada de granizo generó diversas afectaciones en algunos municipios del estado de Puebla, principalmente en zonas agrícolas, durante la tarde del sábado 2 de mayo.

Productores de localidades como Zacatepec, El Seco, Tlachichuca y Quecholac reportaron pérdidas por la lluvia que se prolongó una hora sin parar.

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Habrá censo por daño a diversas hectáreas por lluvia y granizada en Puebla

Los campos quedaron completamente cubiertos de blanco en siembras de maíz y hortalizas, lo que representó duro golpe para los productores de la región.

Ante esta situación, autoridades locales informaron que en los próximos días se realizará un censo para determinar el número de hectáreas dañadas y destinar recursos a través de programas de recuperación.

Lluvia con granizo afecta carretera El Seco-Zacatepec

En materia vial, la carretera El Seco–Zacatepec presentó anegaciones, por lo que algunos tramos fueron cerrados de manera preventiva para evitar accidentes.

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Autoridades llaman a la población a mantenerse informada y extremar precauciones ante posibles condiciones climatológicas adversas en la región.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR