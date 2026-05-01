Atención, Hay Probabilidad de Lluvia Hoy en CDMX: A Esta Hora se Esperan Precipitaciones

¡Toma precauciones! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) advirtió sobre la probabilidad de lluvias hoy, 1 de mayo de 2026. Aquí te decimos a qué hora y en qué zonas se esperan las precipitaciones.

Y es que aunque actualmente varios estados están bajo los efectos de una onda de calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó por la tarde cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas y descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México.

Lo anterior por la presencia de fenómenos meteorológicos como un canal de baja presión, las corrientes en chorro polar y subtropical y una vaguada en altura.

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Lluvia en la Ciudad de México

En su reporte diario, la SGIRPC dio a conocer que la tarde de este viernes 1 de mayo se prevén lluvias ligeras principalmente en el sur y poniente de la Ciudad de México.

Además, pronosticó vientos del Sur de 5 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 45 km/h, por lo que recomendó a la ciudadanía estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

Según su pronóstico, de las 13:00 a las 18:00 horas se registrarán temperaturas altas en la mayor parte de la capital mexicana. Las lluvias se esperan a partir de las 18:00 horas y después podrían persistir los nublados.

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Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

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Con información de N+

spb