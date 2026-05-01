¿Cuánto Dura la Temporada de Calor 2026 en México? Fecha en que Bajarán las Temperaturas

La temporada de calor ya se siente en varios estados del país, es por eso que en N+ te decimos la fecha en que bajarán las altas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera comenzará a debilitarse paulatinamente; sin embargo, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, continuando la onda de calor en:

Durango (oeste).

Sinaloa (centro).

Jalisco (centro, sur y suroeste).

Michoacán (noroeste y suroeste).

Guerrero .

Oaxaca (norte, centro y sur).

Chiapas (norte y centro).

Nuevo León (sur).

Tamaulipas (suroeste).

San Luis Potosí (norte, centro y sur).

Zacatecas (noreste).

Guanajuato (noreste).

Querétaro.

Hidalgo.

Veracruz (centro).

Puebla (centro, sureste y suroeste).

Tlaxcala (este).

Estado de México (norte y suroeste).

Ciudad de México .

Morelos.

Y finalizando en Aguascalientes y Nayarit.

A su vez, el frente frío número 48 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, e interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en altura, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

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¿Cuánto dura la temporada de calor?

La temporada de calor en México dura varios meses, inició durante la tercera semana de marzo y concluye hasta la primera semana de octubre, de acuerdo con el Gobierno del Estado de México, en esa fecha bajarán las altas temperaturas.

Además, es importante tener en cuenta que la temporada de huracanes 2026 inicia el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, concluyendo en ambos litorales el 30 de noviembre, por lo que también será temporada de lluvias, pero el calor persistirá.

Durante la temporada de calor aumentan los riesgos de deshidratación a causa de las enfermedades diarreicas agudas y las enfermedades producidas por exposición excesiva al calor ambiental como insolación, lesión térmica asociada al ejercicio, calambres y golpe de calor, debido a que se presentan cambios en el comportamiento de las personas que las hacen más susceptibles a los padecimientos citados.

El gobienro mexiquense destacó que las olas de calor son especialmente nocivas para los niños, ya que estos tienen menos capacidad para regular su temperatura corporal en comparación con los adultos.Para evitar el calor extremo se recomienda:

Evitar exposición prolongada a los rayos del sol.

Usar ropa fresca y de colores claros.

Aumentar el consumo de líquidos.

No realizar ejercicio entre las 11 y 16 horas bajo los rayos del sol.

Utilizar sombreros y sombrillas.

Mantenerse en lugares frescos.

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