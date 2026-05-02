El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre lluvias para el domingo en el Valle de México. Te decimos a qué hora lloverá el 3 de mayo en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temporada de lluvias comenzará oficialmente en este mes de mayo, según anunció Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Conagua anticipa que las lluvias más fuertes ocurran durante el inicio del verano, antes de que entre el fenómeno de El Niño.

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¿A qué hora habrá lluvia el 3 de mayo en CDMX y Estado de México?

El SMN, que forma parte de Conagua, anunció que se esperan un día nublado para el domingo en el Valle de México. Mientras que la Ciudad de México estará principalmente nublada, con temperaturas máximas de 28 grados, el Estado de México amanecerá parcialmente nublado y algunas partes alcanzarán los 35 grados centígrados.

Video: Conagua se Prepara Para Atender Emergencias por Temporada de Lluvias

Según el pronóstico de la institución meteorológica, se esperan lluvias durante la tarde del 3 de mayo. Para la Ciudad de México se esperan chubascos con actividad eléctrica, así como caída de granizo. En cuanto al viento, se anticipa que tenga rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Por su parte, el suoreste del Estado de México espera lluvias acompañadas de granizo. También se anticipan vientos de hasta 45 kilómetros por hora.

Cabe mencionar que para el área de Toluca se esperan chubascos con actividad eléctrica, además de caída de granizo, durante la tarde del domingo. La temperatura máxima en la capital mexiquense será de 22 grados centígrados.

Se acerca la temporada de lluvias 2026

Conagua ha señalado que el inicio de la temporada de lluvias llegará a mediados de mayo. Esta temporada se extenderá hasta noviembre del presente año.

Sin embargo, es posible que la segunda parte de esta temporada de lluvias sea menos intensa que en otros años. El SMN anticipa que las precipitaciones más fuertes ocurran durante los meses de junio y julio. A partir de agosto las lluvias serán iguales o inferiores al promedio de otros años.

En parte esta caída se deberá a la formación de El Niño. Este fenómeno climático ocurre cuando aumenta la temperatura del océano Pacífico oriental, lo que modifica los patrones de lluvias alrededor del mundo.

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