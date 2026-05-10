¿Adiós al Calor en Puebla? El Frente Frío No. 50 Llegará con Lluvias Intensas en el Estado

La onda de calor en México ha generado temperaturas extremas en por lo menos 23 estados del país, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha anunciado el pronóstico de fuerte lluvia en estados de la mesa central como Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla, derivado de la entrada del el Frente Frío No. 50.

Por lo anterior el Gobierno de Puebla exhorta a la población a no cruzar ríos, asegurar objetos en tu casa y mantenerse informado.

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¿Cuándo lloverá en Puebla por la entrada del Frente Frío No. 50?

De acuerdo con el pronóstico que anunció Comisión Nacional del Agua (Conagua) este fenómeno meteorológico provocará lluvias muy fuertes a intensas en el estado, principalmente el lunes 11 de mayo en Sierra Norte, Nororiental, Negra y Valle Serdán.

En el transcurso del domingo 10 de mayo, se espera cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en estados como Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Se espera lluvia con viento para las próximas horas en estados de mesa central

Además, habrá precipitaciones puntuales fuertes en la zona de Tlaxcala y Morelos, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Por la mañana de este día, se reporta ambiente fresco, siendo frío en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, regresará el ambiente caluroso en la región, con prevalencia de la onda de calor.

El Servicio Meteorológico Nacional notificó que también habrá viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 en Puebla.

Lluvia en 24 Estados por Frente Frío; Efectos de Onda de Calor Seguirán en la Mayor Parte del País

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Con información de N+

JAPR