Frente Frío 48 se Estaciona en México y el 49 Provocará Lluvias Fuertes en Estos Estados | Lista

Hoy sábado 2 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la llegada de dos frentes fríos que impactarán al país, generando fuertes lluvias, vientos intensos y descenso de temperatura en al menos 22 estados.

De acuerdo con el organismo, el domingo 3 de mayo, el frente frío número 48 se extenderá con características de estacionario sobre el suroeste del Golfo de México y el sureste del país. Este sistema provocará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en esa región. Además, la masa de aire polar asociada mantendrá un evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec, así como vientos de 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

En paralelo, el frente frío 49 se aproximará al noroeste de México, en interacción con las corrientes en chorro polar.

Para el lunes 4 de mayo, el frente 48 continuará estacionario sobre el suroeste del Golfo de México y la península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes. En tanto, el frente frío 49 ingresará al noroeste del país, generando rachas de viento de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Clima para el domingo 3 de mayo: ¿Dónde lloverá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (Tormenta negra): Tabasco (sur) y Chiapas (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Oaxaca (este), Veracruz (sur), Campeche (este y suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte, oeste y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Hidalgo (sureste), Puebla (centro y este) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos: Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Clima para el lunes 4 de mayo: Dónde lloverá?

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos: Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Sonora, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México e Hidalgo.

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