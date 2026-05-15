Alcalde de Ahuatlán en Puebla Sufre Accidente junto con sus Hijas y una Trabajadora que Falleció

La noche del jueves 14 de mayo ocurrió una aparatosa volcadura en los límites de Epatlán, Puebla, que dejó como saldo una mujer sin vida y al presidente municipal de Ahuatlán, Baldomero Lezama León, gravemente herido.

El accidente ocurrió a la altura de la compuerta de la laguna de Epatlán, cerca de la entrada al campo de Tiro “Bucaneros”, donde la camioneta en la que viajaba el edil terminó fuera del camino y cayó a un barranco de aproximadamente cinco metros de profundidad.

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El alcalde viajaba acompañado de sus dos hijas y de una trabajadora del ayuntamiento, quien fue identificada como Elizabeth “N”, de 37 años de edad, titular del Registro Civil Municipal, y quien perdió la vida en el lugar del percance.

Cuerpos de emergencia, paramédicos y corporaciones policiacas realizaron maniobras de rescate y brindaron atención prehospitalaria a los lesionados.

El edil de Ahuatlán y sus dos hijas fueron hospitalizados. Foto: Facebook SVT Atlixco

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El presidente municipal Baldomero Lezama León sobrevivió a la volcadura; sin embargo, presentó lesiones de gravedad y múltiples fracturas.

Sus dos hijas también resultaron con heridas de consideración, por lo que los tres fueron trasladados de emergencia al Hospital General de Izúcar de Matamoros para recibir atención especializada.

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Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo y las investigaciones para esclarecer la causa del accidente.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR