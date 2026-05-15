Capturan a Presunto Asesino e Integrante de Grupo Criminal tras Ataque Armado en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó este viernes 15 de mayo sobre la detención de José Manuel "N", de 22 años de edad, presunto integrante de un grupo delictivo, relacionado con un grupo criminal de Jalisco.

El hombre fue aprehendido por su probable participación en el homicidio de Amado “N”, ocurrido el pasado 7 de enero de 2026 en el Barrio de San Juan, en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, al sur de la capital poblana.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue atacada a balazos por sujetos armados que viajaban en varias camionetas sobre la calle Benito Juárez; Amado “N” presentó al menos cinco impactos de arma de fuego y perdió la vida en el lugar.

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Vecinos identificaron al hombre como el padre de Kevin Bladimir C. L., uno de los jóvenes localizados sin vida en una barranca de la colonia Oasis el pasado 31 de diciembre de 2025.

En ese mismo hecho también fue hallado el cuerpo de Ricardo O. M., de 17 años de edad, ambos reportados como desaparecidos en San Francisco Totimehuacan.

Las indagatorias de la Fiscalía de Puebla establecieron que durante el ataque armado contra Amado “N” fueron utilizadas una camioneta negra, una blazer y una lobo de doble cabina, desde donde los agresores dispararon en múltiples ocasiones.

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Luego de las labores de investigación e inteligencia, agentes de la FGE, en coordinación con elementos de la Sedena, Marina y Policía Estatal, lograron ubicar y detener a José Manuel "N" en inmediaciones de Valsequillo, en la ciudad de Puebla.

El detenido ya fue puesto a disposición de un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas, ante esto la Fiscalía de Puebla mencionó que mantendrá acciones coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno para investigar delitos de alto impacto y combatir estructuras criminales en la entidad.

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Con información de N+

MCS