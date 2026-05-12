Maestro Es Asesinado a Balazos cuando se Dirigía a Dar Clases en un Bachillerato de Puebla

La mañana de este martes un maestro identificado como Juan Luis "N" de un bachillerato, fue asesinado a balazos en la colonia Cruz Verde perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros en Puebla.

Alrededor de las 7:00 de la mañana de este 12 de mayo, el docente circulaba a bordo de su camioneta sobre la calle Victoria esquina con 5 de Febrero con dirección al bachillerato Mariano Matamoros en donde impartiría sus clases. Pero lamentablemente no se imaginaba lo que estaba a punto de suceder.

Noticia relacionada: Comando Armado Ejecuta a Balazos a Cinco Hombres frente a un Jardín de Niños en Tlaxcala

Maestro de bachillerato es asesinado a balazos a bordo de su camioneta en Izúcar de Matamoros, Puebla

En cuestión de segundos fue interceptado y atacado a tiros por sujetos armados; las balas atravesaron su cuerpo y lo dejaron mal herido. Luego del ataque armado los responsables se dieron a la fuga a un sitio aún desconocido, mientras que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del 9-1-1.

El profesor Juan Luis "N" fue trasladado de urgencia a un hospital de Izúcar de Matamoros; Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones de bala en el tórax, perdió la vida minutos más tarde.

Elementos de la policía municipal acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y aseguraron la camioneta del maestro de bachillerato, la cual quedó sobre la vía pública con impactos de bala.

Ataque Armado en Lote de Autos en San Andrés Cholula, Puebla Deja un Muerto y un Herido

Investigan homicidio del profesor Juan Luis "N" del bachillerato Mariano Matamoros de Puebla

Más tarde, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron las diligencias correspondientes y la recolección de indicios para esclarecer el homicidio.

Las autoridades ya investigan el móvil de la agresión que dejó sin vida al profesor Juan Luis "N" del bachillerato Mariano Matamoros ubicado en dicho municipio poblano; Hasta el momento se desconoce si se trató de un ataque directo o habría sido víctima de un intento de asalto.

Historias recomendadas:

Con información de Genaro Zepeda

MCS