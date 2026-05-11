Arrestan a Mujer por Asesinar a su Propia Amiga en Tlaxcala

La Policía de Investigación de Tlaxcala, aprehendió a Anallely "N", por su probable participación en el delito de feminicidio de una persona con la que tenía una relación de amistad, en el municipio de San Pablo del Monte.

El pasado 30 de marzo de 2026, en el Barrio de San Bartolomé, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer. Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJE).

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Aprehendieron a Anallely "N" por feminicidio en San Pablo del Monte

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, Policía de Investigación y peritos del INCIFO, se logró identificar y detener a la probable responsable identificada como Anallely "N", de quien se sabe que mantenía una relación de amistad con la víctima.

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La Fiscalía de Tlaxcala confirmó que en menos de un mes, se logró el esclarecimiento del caso ocurrido en San Pablo del Monte, actuando con estricto apego a la legalidad y al debido proceso.

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Con información de N+

JAPR