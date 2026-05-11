Asesinan a Balazos a una Mujer al Interior de una Camioneta en Puebla; FGE Investiga Feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Puebla investiga el hallazgo de una mujer asesinada a balazos al interior de una camioneta tipo pick up en el municipio de Cohuecan.

Pobladores reportaron a las autoridades la presencia de una camioneta abandonada con impactos de arma de fuego en campos de cultivo del ejido Tierra Blanca, en la localidad de Los Reyes Teolco, con dirección a la ranchería de Ahuatlán.

Elementos de la policía municipal de Cohuecán y Acteopan acudieron al sitio, donde localizaron a la víctima al interior del vehículo, lamentablemente ya sin signos vitales.

Localizan a una mujer muerta al interior de una camioneta en Los Reyes Teolco de Cohuecan

La mujer muerta no fue identificada por habitantes de las comunidades cercanas, por lo que fue reportada en calidad de desconocida. La zona de Cohuecan fue acordonada y resguardada por elementos municipales, mientras que el cadáver fue trasladado al anfitratro regional.

Autoridades aún no informan el móvil del crimen, tampoco si hay personas relacionadas con este hecho doloso; Sin embargo, ya se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de este feminicidio

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Ataque armado en lote de autos en Puebla deja a un muerto

Este sábado 9 de mayo fue asesinado el dueño de un lote de autos ubicado sobre la carretera federal Puebla-Atlixco, a la altura de San Francisco Acatepec.

Sujetos armados irrumpieron el establecimiento y comenzaron a disparar contra el hombre, provocando que este cayera en la parte trasera de dos vehículos en venta.

Ataque Armado en Lote de Autos en San Andrés Cholula, Puebla Deja un Muerto y un Herido

Paramédicos arribaron al sitio y confirmaron que el masculino ya no contaba con signos de vida por lo que el Servicio Médico Forense dio inicio al levantamiento de cadáver y recolección de indicios.

Policías de San Andrés Cholula y la Guardia Nacional acordonaron la zona mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes, además, se dio inicio a un operativo de búsqueda, sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer alguna detención.

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Con información de N+

MCS