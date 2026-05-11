Asesinan a Balazos a una Mujer al Interior de una Camioneta en Puebla; FGE Investiga Feminicidio
N+
Fue localizado el cuerpo de una mujer sin vida en campos de cultivo del ejido Tierra Blanca, en la localidad de Los Reyes Teolco en Cohuecan.
COMPARTE:
La Fiscalía General del Estado de Puebla investiga el hallazgo de una mujer asesinada a balazos al interior de una camioneta tipo pick up en el municipio de Cohuecan.
Pobladores reportaron a las autoridades la presencia de una camioneta abandonada con impactos de arma de fuego en campos de cultivo del ejido Tierra Blanca, en la localidad de Los Reyes Teolco, con dirección a la ranchería de Ahuatlán.
Elementos de la policía municipal de Cohuecán y Acteopan acudieron al sitio, donde localizaron a la víctima al interior del vehículo, lamentablemente ya sin signos vitales.
Localizan a una mujer muerta al interior de una camioneta en Los Reyes Teolco de Cohuecan
La mujer muerta no fue identificada por habitantes de las comunidades cercanas, por lo que fue reportada en calidad de desconocida. La zona de Cohuecan fue acordonada y resguardada por elementos municipales, mientras que el cadáver fue trasladado al anfitratro regional.
Autoridades aún no informan el móvil del crimen, tampoco si hay personas relacionadas con este hecho doloso; Sin embargo, ya se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de este feminicidio
Noticia relacionada: Abandonan a un Hombre Muerto al Interior de una Maleta en Puebla; Ya Hay Un Detenido
Ataque armado en lote de autos en Puebla deja a un muerto
Este sábado 9 de mayo fue asesinado el dueño de un lote de autos ubicado sobre la carretera federal Puebla-Atlixco, a la altura de San Francisco Acatepec.
Sujetos armados irrumpieron el establecimiento y comenzaron a disparar contra el hombre, provocando que este cayera en la parte trasera de dos vehículos en venta.
Paramédicos arribaron al sitio y confirmaron que el masculino ya no contaba con signos de vida por lo que el Servicio Médico Forense dio inicio al levantamiento de cadáver y recolección de indicios.
Policías de San Andrés Cholula y la Guardia Nacional acordonaron la zona mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes, además, se dio inicio a un operativo de búsqueda, sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer alguna detención.
Historias recomendadas:
- Roban Más de Tres Millones de Pesos de la Nómina del DIF de Oaxaca y Son Capturados en Puebla
- Capturan al Hombre que Asesinó a un Adulto Mayor en Santo Tomás Chautla, Puebla
- Poblano Finge su Secuestro y lo Encuentran Bebiendo Alcohol con Otros Sujetos
Con información de N+
MCS