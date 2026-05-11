Capturan al Hombre que Asesinó a un Adulto Mayor en Santo Tomás Chautla, Puebla

Un sujeto identificado como Edgar "N" fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado de un hombre de la tercera edad, en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, municipio de Puebla.

El 2 de mayo de 2026, la víctima circulaba a bordo de una camioneta Nissan color azul cuando presuntamente fue interceptada por el hoy detenido y otro sujeto, quienes comenzaron a realizar detonaciones de arma de fuego en su contra.

El hombre baleado perdió la vida en su camioneta. Foto: N+

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A consecuencia de la agresión, la víctima perdió el control de la unidad y se impactó contra un inmueble, falleciendo en el lugar.

Aprehenden a probable responsable de homicidio calificado en Santo Tomás Chautla

Después de diversos actos de investigación desarrollados por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) se logró la aprehensión de Edgar "N" por el asesinato del hombre identificado como Jesús Zenteno Rodríguez, de 69 años de edad.

El 8 de mayo de 2026 se dio cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial en contra de Edgar "N", quien fue detenido en inmediaciones de la colonia Jesús García, en la ciudad de Puebla.

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El detenido quedó a disposición del Juez de Control para el desarrollo de las audiencias correspondientes.

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Con información de N+

JAPR