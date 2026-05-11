Roban Más de Tres Millones de Pesos de la Nómina del DIF de Oaxaca y Son Capturados en Puebla

Un robo millonario dejó sin nómina al Sistema del DIF del estado de Oaxaca, luego de las investigaciones recabadas se logró dar con la ubicación de los presuntos responsables identificados como Melani Anelisse, Ismael y Roberto "N" quienes fueron detenidos en Puebla.

De acuerdo a las autoridades, un funcionario del Sistema DIF de Oaxaca fue víctima de un asalto luego de salir de una institución bancaria, en el lugar fue despojado de más de tres millones de pesos, dinero que en parte sería ocupado para pagar la nómina de trabajadores de dicha dependencia estatal.

Ante esta situación se levantó una denuncia ante el Ministerio Público para dar con los responsables; Como resultado de actos de investigación de campo y gabinete dicha autoridad obtuvo información sobre la posible presencia de los presuntos responsables en la ciudad de Puebla, por lo que personal de la Coordinación General de Colaboración Interinstitucional implementó acciones para su localización.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla, en colaboración con la de Oaxaca, llevaron a cabo un operativo para ejecutar la orden de aprehensión en contra de Melani Anelisse, Ismael y Roberto "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado con violencia moral.

Melani Anelisse e Ismael "N" fueron detenidos en una estación de servicio localizada sobre el Anillo Periférico, a la altura de San Bernardino Tlaxcalancingo, en el municipio de San Andrés Cholula.

Mientras que Roberto "N" fue capturado sobre la calle 11 Sur, a la altura de la Unidad Habitacional San Bartolo, en la ciudad de Puebla, luego de las labores de búsqueda.

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Melani Anelisse, Ismael y Roberto "N" detenidos en Puebla tras robo millonario en Oaxaca

Luego de corroborar sus identidades y confirmar la vigencia de los mandamientos judiciales emitidos por una Jueza de Control del estado de Oaxaca, se realizaron las detenciones y se les hicieron del conocimiento los derechos que les asisten como personas detenidas.

Melani Anelisse, Ismael y Roberto "N" fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso legal correspondiente por el robo de más de tres millones de pesos en agravio del funcionario del Sistema DIF de Oaxaca.

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Con información de N+

MCS