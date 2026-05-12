Comando Armado Ejecuta a Balazos a Cinco Hombres frente a un Jardín de Niños en Tlaxcala

Cinco hombres fueron asesinados a balazos al interior de una vivienda presuntamente utilizada como picadero y punto de venta de droga en la comunidad de Zumpango perteneciente al municipio de Atlangatepec, Tlaxcala.

El ataque armado ocurrió cuando un comando irrumpió en el domicilio ubicado sobre las calles Margarito Palacios y 5 de Mayo, de manera violenta los sujetos comenzaron a disparar contra las víctimas.

Las detonaciones despertaron a los vecinos la madrugada de este 12 de mayo, quienes alertaron a las autoridades sobre una balacera. Al sitio arribaron policías estatales, municipales, elementos de la Guardia Nacional y Defensa.

Ataque armado en picadero ubicado frente a escuelas y Centro de Salud de Zumpango

El hecho generó pánico entre padres de familia, ya que la casa donde ocurrió la masacre se encuentra frente a un jardín de niños, una primaria y el Centro de Salud de Zumpango, por lo que los alumnos no pudieron ingresar a clases durante varias horas.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala localizaron diversos casquillos entre ellos calibre 9 milímetros y realizaron el levantamiento de los cinco cadáveres, cuyas edades oscilan entre los 25 y 40 años y su identidad permanece como reservada.

Las autoridades ya investigan el móvil de esta ejecución múltiple que sacude al estado de Tlaxcala y que podría estar relacionada con el narcomenudeo.

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Asesinan a balazos a un hombre en calles de Huejotzingo, Puebla

Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego en el municipio de Huejotzingo, Puebla. La Fiscalía General del Estado comenzó las investigaciones para esclarecer este hecho delictivo.

Las versiones de familiares y vecinos indican que el ahora occiso, identificado como Rosendo "N", de 36 años, se encontraba en las calles Libertad y Jaime Nunó del tercer barrio en ese municipio.

Un sujeto se le acercó empuñando un arma de fuego y le disparó a quemarropa, posteriormente el agresor huyó del lugar y dejó herido al hombre.

Asesinan a Balazos a un Hombre en Huejotzingo, Puebla; Esto Se Sabe

La familia del lesionado, lo trasladó en un automóvil particular al Hospital Integral de Huejotzingo para internarlo de emergencia; sin embargo, al llegar al área de urgencias, fue declarado muerto. La Fiscalía integró la carpeta de investigación para ubicar al homicida.

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Con información de Genaro Zepeda

MCS