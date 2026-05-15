Revelan Detalles de Balacera en el Mercado Morelos de Puebla donde un Niño Casi Pierde la Vida

Luego de una balacera registrada en inmediaciones del Mercado Morelos en la colonia 10 de Mayo de la ciudad de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer los detalles de este crimen que dejó como saldo a dos detenidos y dos lesionados, entre ellos un menor de nueve años.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de mayo de 2026, cuando un par de hombres irrumpió las instalaciones y ejecutó un ataque armado en donde lesionó a una mujer de 42 años de edad y un niño de nueve años de identidad reservada.

Elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego al interior del Mercado Morelos, en donde también pidieron apoyo de una ambulancia debido a que había personas lesionadas.

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Balacera en el Mercado Morelos de Puebla deja dos detenidos y dos lesionados

Al lugar arribaron paramédicos quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados y posteriormente los trasladaron a un nosocomio; Se sabe que el niño presentaba una lesión por arma de fuego en la cabeza por lo que ingresó al hospital en estado delicado.

Derivado de este hecho, se desplegó un operativo por parte de elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), en la cual después de una persecución lograron la detención de Eberic "N" de 37 años y Brayan Gael "N" de solo 18 años de edad.

Un Niño de 9 Años Resultó Herido durante Balacera en Mercado Morelos de Puebla

Ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, iniciándose las diligencias ministeriales correspondientes por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

Eberic y Brayan Gael "N" vinculados a proceso tras ataque armado en el Mercado Morelos de Puebla

Una vez recabadas las pruebas durante las investigaciones correspondientes, este 14 de mayo de 2026 la autoridad judicial determinó vincular a proceso a ambos imputados por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones calificadas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que se estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, durante este tiempo Eberic y Brayan Gael "N" permanecerán en prisión preventiva.

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Con información de N+

MCS