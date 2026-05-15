Capturan a Mujer y Hombre Integrantes de "Los Cuijes" Dedicados a Narcomenudeo y Robos en Puebla

Duro golpe contra la delincuencia en Puebla, fueron detenidos José Alfredo y Brenda "N" presuntos integrantes del grupo criminal “Los Cuijes”, relacionados con narcomenudeo, robo a transeúnte, robo a casa habitación y robo de vehículo en los municipios de Juan C. Bonilla y Coronango.

Gracias a denuncias anónimas, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron labores de vigilancia e investigación de campo y gabinete, en donde encontraron una vivienda utilizada presuntamente como punto de distribución y comercialización de droga.

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Crimen en Puebla: Cateo y detención de dos personas en una vivienda ubicada en Santa María Zacatepec

El inmueble se encuentra ubicado en la calle Primavera, en la localidad de Santa María Zacatepec, una de las zonas en donde operaba la célula delictiva denominada “Los Cuijes”.

Como resultado de las investigaciones, el 14 de mayo de 2026 se ejecutó una orden de cateo, diligencia realizada por agentes investigadores en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Durante este operativo fueron capturados José Alfredo y Brenda "N", presuntos integrantes de “Los Cuijes”; Además, durante la diligencia, aseguraron 38 bolsitas tipo ziploc con sustancia con características similares al cristal, 11 envoltorios con hierba seca con características de marihuana, una báscula gramera y dinero en efectivo.

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Cae célula delictiva que operaba en Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla y Coronango

Como resultado de los agentes de investigación, se dio conocimiento que esta célula delictiva operaba principalmente en Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, así como en el municipio de Coronango, utilizando domicilios particulares como puntos discretos para la venta y distribución de narcóticos.

Las autoridades procedieron a colocar sellos de aseguramiento a la vivienda ubicada en la calle Primavera, la cual será investigada como parte de las labores ministeriales; Por otro lado, José Alfredo y Brenda "N" fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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Con información de N+

MCS