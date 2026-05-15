Asesinan con Ráfaga de Disparos a un Hombre en La Resurrección, Puebla

Un hombre fue asesinado a balazos en la calle Clara Córdoba Moran y Juan Luna Gobierno de la Colonia 2 de Marzo de la junta auxiliar de La Resurrección en la capital de Puebla.

Personas quienes caminaban por la zona localizaron el cadáver por lo que dieron aviso a cuerpos de emergencias; Policías municipales acudieron el lugar y confirmaron que el cuerpo presentaba cuatro impactos de bala.

Paramédicos a bordo de la ambulancia A-3208 confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales por lo que se procedió a acordonar la zona.

Investigan asesinato a balazos de un hombre en la colonia 2 de Marzo de Puebla

La Fiscalía General del Estado fue la encargada de llevar a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo; Hasta el momento no han dado detalles sobre la identidad de la víctima.

Las autoridades recabaran entrevistas para saber si alguien pudo ver a los atacantes quienes presuntamente huyeron a bordo de un vehículo.

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Localizan a un hombre sin vida afuera de una tienda de conveniencia en la carretera federal Puebla–Tlaxcala

La mañana de este viernes 15 de mayo fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre afuera de una tienda de conveniencia ubicada sobre la carretera federal Puebla–Tlaxcala, a la altura de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en la capital poblana.

El hallazgo ocurrió casi en la esquina con la calle 5 de Mayo, donde vecinos y automovilistas observaron al hombre inconsciente frente al establecimiento comercial y dieron aviso a los números de emergencia.

Un Hombre Perdió la Vida Afuera de una Tienda de Conveniencia en Carretera Puebla-Tlaxcala

Luego del reporte, elementos de la Policía Municipal arribaron a la zona y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área.

Debido a las diligencias ministeriales, la circulación sobre la carretera federal presentó tráfico lento con dirección hacia Tlaxcala; De acuerdo con versiones preliminares, el hombre presuntamente vivía en situación de calle y solía permanecer en esa zona.

Autoridades informaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que una de las principales líneas de investigación apunta a una posible congestión alcohólica o causas naturales.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley y determinar las causas exactas del deceso.

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Con información de N+

MCS