Asesinan con Diez Puñaladas a Dueño de Papelería tras Asalto y Robo de Mil 500 Pesos en Tlaxcala

Un comerciante fue asesinado de diez puñaladas durante un asalto al interior de la papelería “Tlaxcalteca” ubicada a una cuadra de la presidencia en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala.

Los hechos ocurrieron en un un negocio ubicado en la colonia San Antonio, donde al menos cuatro sujetos ingresaron para robar el dinero de las ventas. Juan Carlos "N", de 48 años, resultó con múltiples heridas de arma blanca, mientras que los responsables escaparon con un botín de aproximadamente mil 500 pesos.

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Vecinos piden justicia por muerte de comerciante en Altzayanca, Tlaxcala

Vecinos salieron de sus viviendas para auxiliar al afectado luego de escuchar varios gritos, por lo que solicitaron el apoyo de emergencias, minutos después, paramédicos de Protección civil confirmaron el fallecimiento del comerciante.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala realizaron las diligencias de levantamiento de cadáver.

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Asesinan a comerciante a unas cuadras de la presidencia de Altzayanca, Tlaxcala

En el lugar un grupo de vecinos se protestó contra las autoridades de Altzayanca debido a este homicidio que ocurrió a solo unos metros de la Presidencia Municipal, los habitantes señalan que los policías no llegaron a tiempo para poder detener a los responsables a pesar de su cercanía.

Ahora, familiares y ciudadanos piden justicia por la muerte del dueño de la papelería y que se refuerce la seguridad pues señalan que este crimen irrumpió su tranquilidad.

Por su parte el Gobierno Municipal de Altzayanca no ha declarado su postura, por lo que pobladores siguen exigiendo una respuesta por parte del Alcalde Luis Alberto Huerta Hernandez.

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Con información de N+

MCS