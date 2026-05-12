Abandonan a un Hombre Muerto Envuelto en Cobijas sobre la Carretera a San Miguel Canoa en Puebla

Un terrible hallazgo ocurrió la mañana de este 12 de mayo sobre la carretera a San Miguel Canoa y calle Adolfo López Mateos, en la colonia Santiago de los Leones de la ciudad de Puebla; Una persona sin vida fue localizada encobijada y maniatada a la orilla de la vialidad.

Ante el reporte del hallazgo de un cadáver, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al sitio y acordonaron la escena del crimen; Los oficiales llevaron a cabo las acciones correspondientes en espera de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien será la encargada del levantamiento del cuerpo.

Acordonan zona donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en Puebla. Foto: N+

Hasta el momento el hombre permanece en calidad de desconocido y será trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense para que se le realiza la necropsia de ley y conocer las causas de su muerte.

Debido a la forma en que el cadáver de la persona fue abandonado en esas condiciones, se presume que cuenta con signos de violencia. Serán las autoridades correspondientes en realizar las investigaciones para dar con el o los responsables de este homicidio.

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Con información de N+

MCS